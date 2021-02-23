Итальянский мотогонщик Фаусто Грезини умер от коронавируса в возрасте 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 23 февраля, умер Фаусто Грезини – итальянский мотогонщик, двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). О смерти прославленного спортсмена на своей официальной странице в Twitter сообщила выступающая в MotoGP команда Gresini Racing.

Итальянский мотогонщик скончался в одной из больниц Болоньи, где он лечился после того, как еще в декабре прошлого года заразился коронавирусом. Причиной смерти стали последствия заболевания COVID-19.

23 января Фаусто Грезини исполнилось 60 лет, свой юбилей гонщик отмечал уже в госпитале. В больницу с диагнозом коронавирусная инфекция итальянец попал 27 декабря, уточняет газета Corriere della Sera.

СПРАВКА «КП»

Фаусто Грезини становился чемпионом мира в 1985 и 1987 годах, когда выступал за команду Garelli. Последнюю гонку в качестве пилота он провел в 1994 году, а в 1997 году основал собственную команду Gresini Racing.