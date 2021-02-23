Умер Лоуренс Ферлингетти — американский поэт и книгоиздатель

Лоуренс Ферлингетти возле своего книжного магазина в Сан-Франциско 18 августа 1998 года Фото: REUTERS

В понедельник, 22 февраля, в Сан-Франциско на 102-м году жизни умер Лоуренс Ферлингетти — знаменитый американский поэт, художник и владелец издательства City Lights, член попечительского совета международного движения «Живопись и поэзия».

О смерти одного из старейших из представителей группы авторов, известных как «Бит-поколение», газете Washington Post сообщил его сын, Лоренцо Ферлингетти. Он уточнил, что отец скончался из-за интерстициального заболевания легких.