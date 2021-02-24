Госдолг России за 2020 год вырос на 5,4 триллиона рублей

Государственный долг России за прошлый 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Государственный долг России за прошлый 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, сообщила Счетная палата, уточнив, что это около 17,8% ВВП.

В аналитическом отчете ведомства говорится, что госдолг нашей страны «за 2020 год увеличился на 5418,2 миллиарда рублей, или на 39,9%, и составил 18985,6 миллиарда рублей, или 17,8% ВВП», а за предыдущий 2019 – «на 976 миллиардов рублей, или на 7,8%, и составил 13 567,4 миллиарда рублей, или 12,3% ВВП».

Отмечается, что по закону о федеральном бюджете внешние долги России должны были вырасти до 19,1% ВВП, а в текущем году предполагается рост госдолга до 20,4% ВВП. Ожидается, что в следующем 2022 году этот показатель увеличится до 20,8% ВВП, в 2023-м – до 21,4% ВВП.

Ранее в сентябре прошлого года глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что тот уровень госдолга, к которому страна приблизится в 2020-м году, нельзя считать опасным, но и переходить эту черту не стоит.

Кстати, сайт kp.ru рассказывал, что у США госдолг в два раза больше ВВП. Причем чем богаче страна, тем больше она занимает у других, а среди кредиторов подчас оказываются беднейшие государства или страны, которые принято относить к развивающимся.