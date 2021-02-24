Счетная палата перечислила ведомства с наихудшим исполнением расходов бюджета в 2020 году

Счетная палата перечислила ведомства с самым низким уровнем исполнения расходов Фото: Иван ВИСЛОВ

Счетная палата перечислила девять ведомств с самым низким – менее 90 процентов – уровнем исполнения расходов в прошедшем 2020 году.

«На низком уровне – менее 90%, исполнены расходы по следующим девяти главным распорядителям (бюджетных средств – прим. ред.)», - говорится в аналитическом докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России за январь и декабрь прошлого года.

Так, в этот список, в частности, попали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минстрой, освоившие 80,4% средств, а также Росмолодежь (81,6%), Ростуризм (81,8%) и Роскосмос (82,1%).

Кроме того, в перечне упоминаются Минпросвещения (88,4%), Федеральное агентство по делам национальностей (88,1%), Россотрудничество (80,5%) и Росархив (70,7%).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Счетной палате сообщили, что за прошлый год госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей.