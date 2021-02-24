Психолог развеяла мифы о памяти

Человеческая память устроена гораздо сложнее компьютерной Фото: Shutterstock

Оказывается, мужская память совершенно не отличается от женской, а то, что большинство людей пользуются памятью от силы на 40%, – не более чем выдумка. Мифы о человеческой памяти в беседе с kp.ru развеяла доктор психологических наук Мария Фаликман.

Специалист отметила, что разговоры о «правополушарных мужчинах и левополушарных женщинах» – это легенда. Отвечая же на вопрос, правда ли, что люди используют меньше половины своей памяти, психолог сказала, что «это тоже миф, потому что процентное соотношение измерить невозможно».

«Мозг работает весь и всегда, но в каждый конкретной задаче задействуются те или иные структуры, те или иные сети нейронов. Однако сколько бы вам процентов ни назвали, измерить это невозможно», - пояснила она.

«Никто не знает , что такое полностью и что такое не полностью. Поэтому любой нейробиолог вам скажет, что это самый главный нейробиологический миф», - добавила Мария Фаликман.

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