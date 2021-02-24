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Психолог рассказала, почему наша память врет

Доктор психологических наук Мария Фаликман объяснила, что такое воспоминания
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Наши воспоминания похожи на пазлы или конструкты

Наши воспоминания похожи на пазлы или конструкты

Фото: Shutterstock

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с kp.ru объяснила, почему воспоминания людей об одном и том же событии могут быть совершенно разными, и почему «врет» наша память.

«Дело в том, что любое воспоминание не извлекается, а конструируется. Было знаменитое исследование психолога Ульрика Найссера, который на следующий день после взрыва «Челленджера» в США собрал воспоминания нескольких десятков людей о том, что они делали в момент взрыва. А через два с половиной года он опросил их же еще раз. И обнаружил только порядка 40% совпадений с предыдущими воспоминаниями, а у некоторых эти воспоминания расходились полностью», - рассказала специалист.

Как указала психолог, любое воспоминание «выстраивается на основе неких «пакетов» представлений о том, как это событие могло бы происходить и деталей, которые мы, возможно, действительно ухватили в то время, когда оно происходило».

«То есть, когда вы начинаете рассказывать о чем угодно, хоть о том как на прошлой неделе вы смотрели какую-то новостную программу, ваше воспоминание будет строиться на основе того, что обычно бывает в новостных программах, плюс куда-то вас приведет структура языка и форма высказывания на основании каких-то деталей, которые действительно были в реальности, когда вы эту новостную программу смотрели. В результате получится некая целостная конструкция, которая и будет вам казаться вашим воспоминанием. И более того, она перезапишет то, что вы помнили про это событие раньше», - объяснила Мария Фаликман.

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