В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество Фото: Олег УКЛАДОВ

В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество, причиной тому станет запланированное правительством в 2021 году увеличение размера утилизационного сбора на технику для добычи угля. По оценкам экспертов, цена электроэнергии может подняться на 5,6%.

Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он направил в Минэкономразвития и Минпромторг, сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с текстом документа.

В частности, по данным издания, утилизационный сбор на применяемую при горных работах специальную технику (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и др.) планируют повысить в 2–4 раза. В письме замглавы Минэнерго отмечается, что это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности». А с учетом того, «что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле», повлечет за собой и подорожание.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за нового утилизационного сбора в России вырастут цены на иномарки.