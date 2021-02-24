Депутаты разработали законопроект о жилье для бывших несовершеннолетних узников концлагерей

Законопроект о жилье для бывших несовершеннолетних узников концлагерей внесут в Госдуму 24 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и член Совфеда Сергей Леонов разработали законопроект, который предусматривает выделение жилья бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения во время Второй мировой войны. Авторы документа намерены вынести его на рассмотрение нижней палаты парламента в среду, 24 февраля.

Об этой инициативе рассказал один из авторов проекта, председатель думского комитета Ярослав Нилов. Главная цель законопроекта – установить правовые гарантии предоставления квартир за счет средств федерального бюджета нуждающимся в улучшении жилищных условий людям, которые в юные годы были узниками концлагерей.

Отмечается, что по данным Минстроя России, на сегодняшний день таких граждан насчитывается всего 2100 человек. По подсчетам инициативной группы, на реализацию их предложения понадобится около 4,1 миллиарда рублей, передает ТАСС.