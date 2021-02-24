МЧС может внести изменения в правила противопожарного режима

Новые противопожарные правила вступили в силу с 1 января 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МЧС России изучают обращения граждан и организаций, чтобы в будущем с учетом этих обращений, возможно, внести изменения в новые правила противопожарного режима, которые вступили в силу 1 января 2021 года. Кроме того, ведомство следит за тем, как эти нормы применяются на практике, что позволит исключить разночтения.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, министерство готовит «разъяснения по обращениям граждан и организаций, на основе которых впоследствии возможно внесение изменений или корректировок правил противопожарного режима», передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что по новым правилам, в частности, запрещено разводить костры во дворах частных домов, сжигать мусор (траву, опавшие листья и проч.), а также «использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест». Нарушителям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, а если из-за нарушения вспыхнет пожар, то до пяти тысяч рублей.

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