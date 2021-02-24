При столкновениях возле офиса Зеленского пострадали 27 украинских полицейских

В ходе столкновений у офиса президента Украины пострадали 27 правоохранителей. Фото: полиция Киева

В ходе столкновений стражей порядка и сторонников экс-главы одесской ячейки запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» Сергея Стерненко пострадали возле офиса президента Украины в центре Киева пострадали 27 правоохранителей, задержаны 24 участника беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции в Facebook.

В сообщении говорится, что митингующие применяли газовые баллончики и файеры, а на замечания стражей порядка не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в стычки.

«В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», - уточняет пресс-служба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне около трех тысяч человек собрались у здания офиса Зеленского в Киеве, чтобы выразить недовольство приговором Приморского суда Одессы, который признал националиста Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.