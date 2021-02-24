Япония и США продлили условия содержания американских баз

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

Япония и Соединенные Штаты подписали соглашения, которое продлевает условия распределения расходов на содержание американских баз, располагающихся на территории страны Восходящего Солнца, еще на год. Об этом утром 24 февраля объявил журналистам на брифинге в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«На основе достигнутых ранее договоренностей перед этой пресс-конференцией у меня прошло подписание соглашения с исполняющим обязанности посла США в Японии Джозефом Янгом», - приводит его слова ТАСС.

Глава японского МИД также подчеркнул, что правительства двух стран намерены продолжать и всесторонне укреплять тесное сотрудничество.

Напомним, как писал сайт kp.ru, летом прошлого года власти Японии аннулировали план развертывания наземных американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории страны. Такое решение в Токио объяснили, в частности, дороговизной и сомнением в безопасности комплексов.