В трех районах Челябинской области из-за метели введен режим ЧС

В трех районах Челябинской области из-за сильного ветра и мощных снегопадов ввели режим ЧС Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в среду, 24 февраля, в трех районах Челябинской области из-за аномальных морозов, сильного ветра и мощных снегопадов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В южной части региона из-за метели образовались заторы, спасатели продолжают вызволять застрявших на дорогах автомобилистов и их пассажиров из снежных ловушек.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Кизильского района введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий», - говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС.

В общей сложности из-за метели было закрыто движение по четырем трассам региона, а на автотрассе «Магнитогорск – Челябинск» продолжаются спасательные работы. Эвакуированы еще 106 человек, в том числе девять детей, уточняют в МЧС.