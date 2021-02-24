Последние новости на утро 24 февраля 2021: В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество

«КП» – о последних новостях на утро 24 февраля 2021 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Последние новости на утро 24 февраля 2021 года. В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество, причиной тому станет запланированное правительством в 2021 году увеличение размера утилизационного сбора на технику для добычи угля. По оценкам экспертов, цена электроэнергии может подняться на 5,6%. Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он направил в Минэкономразвития и Минпромторг,

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. По его словам, «худший сценарий позади», и теперь специалисты знают о COVID-19 гораздо больше, чем в 2020 году, когда вирус только начал распространяться.

Доктор психологических наук Мария Фаликман в беседе с kp.ru объяснила, почему воспоминания людей об одном и том же событии могут быть совершенно разными, развеяла популярные мифы о нашей памяти, а также рассказала, из-за чего уникальная способность запоминать огромное количество информации может стать настоящим «наказанием» для человека.