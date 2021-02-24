Хиллари Клинтон напишет триллер о мировом заговоре

Хиллари Клинтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон совместно с канадской писательницей Луизой Пенни напишет книгу в жанре триллер, которая получит название State of Terror («Государство террора»).

Как сообщается на сайте издательства Simon & Schuster, главной героиней книги, которая должна выйти в свет 12 октября 2021 года, станет госсекретарь, недавно назначенная на эту должность в администрации президента. Как говорится в описании, сюжет триллера будет крутиться вокруг серии террористических атак, которые приводят в хаос мировой порядок.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора — схемы, тщательно спланированной», - говорится в описании на сайте издательства.

Ранее Хиллари Клинтон уже выпускала книгу. Бывший госсекретарь написала мемуары, которые вышли в свет в 2017 году под названием «Что произошло?». Публикацией занималось то же издательство - Simon & Schuster, а мемуары политика стали бестселлером.