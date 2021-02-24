Полянский попросил немецкого дипломата «не темнить» насчет доступа в Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал немецкого дипломата Кристофа Хойсгена, заявившего об отсутствии у независимых наблюдателей доступа в Крым, «не темнить».

Российский дипломат заявил, что Хойсген «картинно сокрушается», говоря о «нарушениях» на полуострове, и предложил ему спросить о ситуации у своих соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно посещают в Крыму.

«Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», - заявил зампостпреда РФ при ООН.

Как отметил Полянский, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму», но, по его словам, правду узнать просто, и это ежегодно делают около миллиона украинцев, которые отдыхают на полуострове. Российский дипломат также добавил, что оккупированным является не Крым, а Украина.

«Если сегодня и оправдано говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», - отметил он.