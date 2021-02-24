Пашинян пожаловался на российские Искандеры

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на работу российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Таким образом глава правительства республики ответил на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта в Нагорном Карабахе, а также на слова президента о том, что к поражению страны привели неподготовленность военных операций.

«Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?» - заявил премьер-министр Армении в интервью изданию 1in.am.

Напомним, 9 ноября прошлого года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. После этого Ереван и Баку остановили длившийся с 27 сентября военный конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В регион ввели российских миротворцев.