Во время пандемии россияне стали чаще обращаться к психологам Фото: Ольга БОББ

За период пандемии коронавирусной инфекции выросло число россиян, обращающихся к психологам с тревожными и депрессивными расстройствами.

Как передает «Коммерсантъ», в разных российских регионах страны число обратившихся за психологической или психиатрической помощью граждан увеличилось от 10 до 30 процентов.

По данным департамента труда и социальной защиты Москвы, в период с 1 марта по 31 декабря прошлого года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило свыше 71 тысячи звонков, что на 28 процентов больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Уточняется, что чаще всего граждане жалуются на депрессивные и стрессовые состояния, а также сообщают о своих переживаниях о здоровье, зависимости, конфликтах в семье и отношениях. Кроме того, отмечены проблемы одиночества, личностные и возрастные кризисы.

Большая часть обратившихся за психологической или психиатрической помощью женщины (74,9 процента). Чаще всего к психологу обращаются в возрасте 29–35 лет (26,1 процента обратившихся мужчин, 20,6 процента женщин) и 36–50 лет (27,9 процента мужчин, 29,6 процента женщин).