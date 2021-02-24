В Японии оценили эффективность российской вакцины «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный аналитик и профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи оценил эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В своей статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan, японский аналитик сравнил различные вакцины от COVID-19 и признал эффективность российского препарата, а также призвал рассмотреть возможность задействовать «Спутника V» в ближайшее время в Японии.

«С учетом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование "Спутника V" в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер», — написал эксперт.

Профессор напомнил, что эффективность «Спутника V» была подтверждена на уровне 92 процента, а итоговая эффективность российской вакцины составила 91,4 процента, в отношении тяжелых случаев - 100 процентов.

Публикация Кадзухико Фудзи вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Как отметил один из них, «российская продукция не всегда взывает доверие, но ещё до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, „Спутнику V“ доверять можно».

Другой призвал отбросить все предрассудки, отметив, что неважно, где была произведена вакцина.

«Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет», - добавил еще один читатель.

«Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину», - поддержал японского аналитика другой.