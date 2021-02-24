Тайгер Вудс доставлен в больницу после автокатастрофы в Калифорнии

Тайгер Вудс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию в городе Ранчо Палос Вердес в американском штате Калифорния. Автомобиль спортсмена съехал в кювет и перевернулась. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес.

По его словам, в результате автокатастрофы машина получила серьезные повреждения. На место происшествие прибыли пожарные и парамедики, которые были вынуждены извлекать спортсмена из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

Вудс был госпитализирован с множественными травмами ноги, ему была проведена операция.

«Спортсмен был доставлен в местную больницу на машине скорой помощи, у него множественные повреждения ноги», - сообщил шериф округа Лос-Анджелес.

Тайгер Вудс - 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за свою карьеру гольфист выиграл 80 турниров PGA Тура, заняв второе место в истории после Сэма Снида, а также 40 турниров Европейского тура, получив третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера.