Госсекретарь США выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Египтом российских Су-35 Фото: Александр Новиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35. Об этом говорится на сайте американского госдепартамента.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», - говорится в сообщении американского госдепа.

Кроме того, Блинкен и Шукри во ходе телефонного разговора обсудили поддержку мирных переговоров в Ливии при содействии Организации Объединенных Наций и ближневосточного мирного процесса, а также подняли вопрос о сотрудничестве в борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.

Напомним, в ноябре 2019 года на международном авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам предостерег Египет от покупок российских истребителей, заявив, что Каир рискует попасть под санкции, если закупит Су-35. Ранее в марте 2019 года Россия и Египет уже подписали контракт на поставку более двух десятков Су-35.