«Коммерсантъ»: Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта - начале апреля.

Такие даты послания главы государства предоставил источник издания «Коммерсантъ», по словам которого к середине весны должна затихнуть пандемия коронавирусной инфекции.

«К середине весны пандемия должна затихнуть, хотя бы временно, и президент сможет отметить успехи страны в борьбе с коронавирусом», - заявил источник издания, отметив, что к тому времени также начнётся начало поставок российской вакцины за рубеж.

Напомним, российский лидер обязан ежегодно рассказывать о положении дел в стране, а также ставить задачи, как должно развиваться государство. Послание главы государства приходят слушать не только члены Совета Федерации, но депутаты Государственной думы, члены правительства, а также руководители Конституционного и Верховного судов.