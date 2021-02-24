В феврале банки стали снижать ставки по депозитам Фото: Shutterstock

Крупнейшие банки страны в феврале снизили проценты по депозитам. Доходность по кладам упала на 01,-1,4%, в зависимости от кредитного учреждения.

Коррекция была произведена сразу после заседания Центробанка, где обсуждалась ключевая ставка. Регулятор сохранил ставку на уровне 5,25%. В тоже время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Только в пяти банках, входящих в топ-300, проценты по вкладам выросли на несколько пунктов. Во многом это зависит от суммы, размещаемой на депозите. Чем она больше, тем выше процент и наоборот.

По данным сервиса «Сравни.ру», средний размер доходности по вкладам составляет 4,5%. В начале февраля максимальная ставка у 10 крупнейших банков страны составляла 4,46% годовых. В феврале 2020 года этот показатель был на отметке в 5,49%.

- В ближайшее время ждать роста ставок по депозитам не стоит. Исключения могут выть в виде сезонных предложений и различных промовкладов. Рост возможен во второй половине года, так как банкам нужно привлекать средства, чтобы перекрыть растущий спрос на кредиты со стороны граждан, - отметил в беседе с «Известиями» директор по развитию банковского направления «Сравни.ру» Алексей Грибков.

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