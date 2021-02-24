Синоптики предупредили москвичей о снегопаде и ледяном дожде 24 и 25 февраля 2021

Синоптики предупредили москвичей о снеге и ледяном дожде 24 и 25 февраля 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие дни в Москву снова вернется снег. Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в среду и четверг, 24 и 25 февраля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопад в среду и четверг принесет в столицу до 13 миллиметров осадков, это 35 процентов месячной нормы. При этом утром в четверг в городе ожидается ледяной дождь, а после полудня накроет туманом с ухудшением видимости до 100 метров.

Синоптик предупредил о гололеде, а также о возможном ухудшении видимости до 500 метров, отметив, что при таком тумане авиация не будет летать. При этом, по его словам, днем 25 февраля стоит ожидать слабую оттепель, от нуля до плюс 3.

«На подстилающую заснеженную поверхность насыщенный паром Атлантический воздух приведёт к тому, что нас накроет туман, осадки перейдут в морось», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, с четверга, 25 февраля, синоптики прогнозируют наступление оттепели в Москве и несколько других регионов запада европейской части России. При этом специалист призвал не ассоциировать оттепель с приходом весны.