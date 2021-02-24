Причина смерти Дмитрия Писаренко: Актёр долго страдал от заболевания в острой форме

Полиция направила тело актёра Дмитрия Писаренко на экспертизу для выяснения причины смерти. Родственник, обратившийся в полицию из-за пропажи актёра, сообщил, что Писаренко долго страдал от острого панкреатита, передал источник KP.ru.

Напомним, артиста обнаружили мёртвым в его московской квартире. Дмитрию Писаренко был 61 год. Два раза в неделю родственник актёра навещал его и привозил продукты. Вчера, 23 февраля, мужчина поехал домой к Писаренко после того, как не мог два дня дозвониться до него. Квартира была заперта изнутри, поэтому родственник актёра вызвал полицейских. Они вскрыли замок и нашли Писаренко мёртвым. В правоохранительных органах отметили, что на теле актёра не было следов насильственной смерти.