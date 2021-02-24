Россияне в 2020 году стали пить больше водки Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году россияне стали пить больше водки. На человека приходится 4,9 л. алкоголя, что на 2 процента больше, чем в 2019 году. Активнее всего потребление росло в Калининградской области. В сравнении с прошлым годом увеличение составило 39%, теперь на одного жителя региона приходится 5,6 л. Но это далеко не рекордные показатели по стране. Есть регионы, где этот показатель превышает 12 литров, но годового темпы прироста там небольшие. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Регионы-лидеры по потреблению водки:

Сахалин - 12,4 л,

Магаданская область - 11,6 л,

Республика Коми - 11,2 л,

Республика Карелия - 9,8 л,

Чукотка - 9,4 л.

- Потребление водки не подскочило резко, даже несмотря на то, что 2020-й приостановил передвижение россиян вне страны. Что касается Калининграда, то свой вклад в увеличение показателей внесли туристы, - сказала «Известиям» глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Он отметил, что в отличие от «беленькой» объемы реализации реализации игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросли в среднем на 15%.

В Минздраве страны приводят свою статистику: в России, употребление алкоголя в период пандемии увеличилось на 2-3%. Врачи отмечают, что зависимыми от алкоголя считаются даже те, кто употребляет спиртное ежедневно, пусть и в небольших дозах, пишет ФАН.