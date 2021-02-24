Минэнерго РФ: повышать тарифы на тепло и электроэнергию в 2021 году не будут Фото: Олег УКЛАДОВ

Решения по тарифам на тепло и электроэнергию для россиян на 2021 уже приняты, поэтому повышать их не будут. Такое заявление сделали в Министерстве энергетике России в ответ на сообщение о возможном росте тарифов из-за подорожания угля.

«Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в министерстве, в соответствии с прогнозом рост цены тарифа на электроэнергию для россиян в текущем году в среднем не превысит пяти процентов.

Как писал сайт kp.ru, ранее газета «Известия» сообщала о письме замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он направил в Минэкономразвития и Минпромторг, с заявлением о возможном ростом тарифов на тепло и электричество, причиной тому станет запланированное правительством в 2021 году увеличение размера утилизационного сбора на технику для добычи угля.