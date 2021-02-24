Иммунолог рассказал о возможном «симбиозе» гриппа и коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России до конца марта сохраняется высокая вероятность «симбиоза» эпидемий коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом рассказал академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Как уточнил эксперт, пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В текущем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией коронавируса. По его словам, это создает риск, но мы пока этого не замечаем, поскольку на данный момент идет легкий штамм гриппа.

«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», – заявил специалист в интервью радио Sputnik.

Черешнев заявил, что снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно только при условии использования средств индивидуальной защиты. По его словам, «вирусной волны» пока нет именно из-за масок.