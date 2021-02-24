В России выявлено 11 тысяч новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки зафиксировали 11 749 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что среди новых заражённых у более чем 10% не было симптомов COVID-19. Общее число заразившихся за всё время эпидемии достигло 4,2 миллиона человек. Сегодня, 24 февраля, новые заболевшие есть во всех 85 регионах России.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве - 1 417 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 909 новых случаев заражения, а в Московской области - 695.

Также сообщается, что за сутки после лечения от коронавируса смогли выписаться 12 218 человек, а за всё время пандемии в стране выздоровели 3,7 миллиона человек. Число погибших увеличилось на 383 человека и достигло 84 430 человек.