Путин подписал закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет без билета. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действовавшие до сих пор положения допускали высадку пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.

Как писал сайт kp.ru, Инициатива закона была ранее внесена российским правительством. Государственная дума России приняла в третьем чтении проект закона, запрещающего высаживать из транспорта детей-безбилетников, 16 февраля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие такого закона позволит обеспечить безопасность несовершеннолетних пассажиров. Он назвал недопустимым оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге, отметив, что такая ситуация создает угрозу его жизни и здоровью.