Депутат Бессараб назвала хорошей идеей оплачивать спортивные секции детям из малообеспеченных семей

Россияне смогут получать налоговые вычеты за оплату спортивных секций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме поддержали предложение депутата Ивана Сухарева, который предложил ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что это позволит сделать спорт доступным для всех категорий граждан.

Саму идею она назвала хорошей, так как в ней заключено много возможностей.

- Почему нет? Мне кажется это было бы здорово, - отметила парламентарий в беседе с Rt.

Она напомнила, что сегодня обсуждается вопрос введения налогового вычета за занятия спортом. Соответствующий законопроект внесен правительством страны.

- Предполагается, что граждане будут заключать договоры на посещение спортзалов для себя, а ко второму чтению планируется ввести для детей тоже, - напомнила Светлана Бессараб.

Если говорить про налоговый вычет, то это сделает спорт доступнее, но только для тех, кто работает. Если же родители не работают, то нужно решать именно эту проблему.

-Нужно посмотреть, в чем проблема, и помочь дополнительно, - заключила парламентарий.