Депутат Сухарев предложил ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей

В Госдуме предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей Фото: Мария ЛЕНЦ

В России могут ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил на имя главы Минспорта Олега Матыцина.

Депутат отметил, что, в среднем, занятие в спортивной секции стоит порядка 3-5 тысячи рублей в месяц. При этом, если в семье два ребенка, то родителям придется платить уже около 10 тысяч рублей в месяц. Даже если ввести налоговый вычет для таких семей, НДФЛ не покроет такую сумму, считает Сухарев.

«В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, кому в России положены выплаты на ребенка. Отмечается, что единовременное пособие смогут получить родители, у которых родится малыш в период до 31 марта, передает телеканал «360».