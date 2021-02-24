Лавров призвал выработать международные правила регулирования соцсетей

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выработка национальных и международных правил по регулированию социальных сетей поможет избежать цензуры и манипулирования со стороны их руководства. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, на сегодняшний день все большее беспокойство вызывает «нетранспарентная политика» руководства социальных сетей, «которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей». По его словам, таким образом соцсети «откровенно манипулируют общественным мнением».

«В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений», - заявил российский министр, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Лавров призвал государства, которые взяли на себя обязательства обеспечивать гражданам свободу доступа к информации, «на деле доказать свою способность добиться их выполнения, а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса».

Напомним, днем ранее, 23 февраля, Twitter сообщил о блокировке 100 аккаунтов, якобы имеющих отношение к России, которые вероятнее всего имели цель «ослабить стабильность и надежность НАТО», а также были «направлены против США и ЕС».