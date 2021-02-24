Кремль: дата послания Путина Федеральному Собранию пока не назначена

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дата Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока дата не назначена, как только это произойдет, мы соответственно вас проинформируем», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, есть ли понимание, когда состоится оглашение послания главы государства Федеральному Собранию.

Напомним, ранее источник издания «Коммерсантъ» сообщил, что российский лидер может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта - начале апреля. По его словам, к середине весны должна затихнуть пандемия коронавирусной инфекции, а также начнётся начало поставок российской вакцины за рубеж. В связи с этим глава государства сможет отметить успехи страны в борьбе с COVID-19.