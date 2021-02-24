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Общество

10% опрошенных россиян заявили, что вообще не хотели бы работать

Основной мотивацией для работы респонденты признали деньги
Ася КУЗНЕЦОВА
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Опрос показал, что среди россиян растет запрос на оптимальный баланс работы и отдыха

Опрос показал, что среди россиян растет запрос на оптимальный баланс работы и отдыха

Фото: "КП" Архив

Россияне рассказали в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения о том, как относятся к своему труду и что мотивирует их работать лучше.

35% работающих россиян заявили, что работа им интересна, но они не позволят труду ему мешать остальной своей жизни. Так ответили 39% россиян, высоко оценивающих свой уровень жизни, и 27% россиян, которые оценили его низко. Такого мнения придерживаются 41% среди опрошенных жителей столиц.

33% россиян признались, что готовы работать больше при большей оплате их труда. Среди опрошенных старше 18 и младше 24 лет такого мнения придерживаются 44% россиян.

Прилагать больше усилий независимо от оплаты труда стремятся 18% респондентов опроса ВЦИОМ. Так ответили 29% людей с высокими доходами, 22% людей, живущих в столицах, и столько же среди граждан старше 60 лет.

10% россиян назвали работу неприятной обязанностью и заявили, что предпочли бы вообще не работать. Среди россиян старше 60 лет так ответил 31%, среди жителей сёл - 15%, а среди людей с низким материальным достатком - 19% опрошенных.