Forbes рассказал о строительстве 145-метровой яхты для Романа Абрамовича

Роман Абрамович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую роскошную 145-метровую суперъяхту Solaris.

Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, яхта сойдёт со стапелей верфи Lloyd Werft в Германии, где ранее для Абрамовича построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna.

Как уточняется, яхта будет иметь стальной корпус и алюминиевую надстройку с палубами из тикового дерева. Кроме того, на Solaris будет восемь палуб, на которых в свою очередь будут расположены бассейн, тренажерный зал, джакузи, лифт и вертолетная площадка. Всего на судне смогут разместиться до 36 пассажиров, а также экипаж из 60 человек.

Судно уже называют яхтой года и считают, что оно произведёт фурор, когда будет спущено на воду. Предполагается, что на воду она будет спущена в марте.