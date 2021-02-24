Лавров: Россия готова к диалогу по разоружению со странами с ядерным потенциалом

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва готова к многостороннему диалогу по вопросам разоружения со всеми странами, которые обладают ядерным потенциалом. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как заявил глава МИД РФ, Москва будет продолжать вносить весомый практический вклад в ракетно-ядерное разоружение, однако «дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами», включая Великобритании и Франции.

«Россия открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия», - заявил российский министр, обращаясь к участникам женевской Конференции по разоружению.

Лавров также отметил, что Москва выступает за «переподтверждение Россией и США, другими участниками "ядерной пятерки" основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», а также сообщил, что повторил это предложение государственному секретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля.