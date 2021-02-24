Песков ответил на критику Нагиева в адрес обязательной службы в российской армии

Песков подчеркнул, что военная служба является и остается конституционной обязанностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная служба в российской армии является конституционной обязанностью, и в стране не идёт никаких обсуждений об отмене её обязательности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации, - ответил Песков на вопрос о полном переходе службы в России на контрактную службу.

Ранее телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" назвал свою службу в армии бесцельно потраченным временем. Дмитрий Нагиев также признался, что надеется на изменения в современной армии и на избавление от дедовщины.