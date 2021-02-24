Пшеница и рожь рискуют погибнуть под высокими сугробами Фото: Олег УКЛАДОВ

Уходящая зима преподнесла много сюрпризов. Февраль оказался на 5 градусов холоднее нормы, норма осадков была превышена на 130-150%.

При этом случались и потепления, на юге страны фиксировались рекордные +20, такого не было последние сто лет.

Москву и Подмосковье заваливало снегом, а в Тамбовской и Воронежской областях шли ледяные дожди.

Синоптики прогнозируют, что весна в этом году придет на 7-10 дней позже обычного. Сугробы будут таять долго и могут негативно сказаться на озимых.

- Может произойти их выбривание. В марте при толстом слое снега растения могут задыхаться, наступит своего рода асфиксия. Речь идет о зерновых: пшенице, ржи. Размах территорий, подверженной такому риску, — от Центральной России до южных регионов, вплоть до Северо-Кавказского округа. То есть до самых зерновых краев, поскольку везде выпало много снега, - отметил в беседе с «Известиями» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

Снежные заносы повлияют не только на посадки. С сугробами связан прилет птиц. До тех пор, пока сохраняются снежные покровы, им нечего есть, так что в ближайшее время они не вернутся.

- Зима была сложным испытанием для лесных зверей. Добывать пищу под снегом гораздо сложнее. Потери в животном мире неизбежны,- отметил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер

Снег станет причиной более позднего цветения ольхи и лесного ореха. Обычно пыление начинается в конце марта, но на этот раз срок сдвинется на апрель.

Синоптики прогнозируют, что последние выходные февраля встретят москвичей «легкой оттепелью». Начало марта будет сопровождаться легкими морозами, пишет ФАН.