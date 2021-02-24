Тишковец: сугробы в Москве и Московской области растают только к маю

Сугробы в Москве и Московской области растают только к маю Фото: Алексей ФОКИН

Зима пости закончилась и совсем скоро придет весна. Какой она будет, синоптики уже знают. Их прогнозы указывают на то, что ждать раннего тепла не приходится.

-Март будет холодным. Возможно отклонение от нормы. Средняя температура в +1,5 градуса, какая обычно бывает в этом месяцев в Москве, в этом году будет ниже, - рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Март в центральной части страны традиционно считается зимним месяцев, метеорологическая весна приходит только в третьей декаде. На этот раз даты сместятся на 7-10 дней.

- Из-за температурных режимов снег будет таять медленнее обычного, практически до мая. Поэтому реального тепла в этом году стоит ожидать позднее на неделю-две, - отметил синоптик.

К тому же, обильные снежные покровы приведут к сильному половодью во многих регионах страны.

Это позволит напитать реки водой, потому что дождей для их наполнения в последние годы не хватает.