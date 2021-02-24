Михаил Дегтярев: жители Хабаровского края должны получать качественную воду

В 2021 году в Хабаровском крае модернизируют водоводы в трех поселениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция систем водообеспечения в населенных пунктах Хабаровского края – один из приоритетных проектов в работе краевого правительства. По инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева во второй половине 2020 года завершены многие проекты в рамках федпрограммы «Чистая вода».

В селе Гаровка построен водовод протяженностью 2,5 км. На объект было потрачено свыше 41 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В селе Рощино введена в строй станция водоочистки подземных вод, способная обрабатывать 200 кубометров воды в сутки. Финансирование строительства составило почти 70 млн рублей.

Поселок Красная речка в Хабаровске также в 2020 году получил доступ к чистой питьевой воде благодаря созданному водоводу, протянутому от ул. Суворова до населенного пункта.

В планах на 2021 год – крупный проект по реконструкции системы водообеспечения Бикина. Городские сети значительно износились, на их ремонт планируется направить свыше 800 млн рублей. Кроме этого модернизуют водоводы в Троицком и Многовершинном.