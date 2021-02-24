Clubhouse разработает версию приложения для Android Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая социальная сеть Сlubhouse нашла специалиста, который займется разработкой версии приложения для Android.

Как передает CNBC, разработкой новой версии займётся Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google. Сама специалист сообщила, что рада работать над созданием версии для Android.

«Сегодня был мой первый день в joinClubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы также знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», - написала она в Twitter.

Clubhouse – новая социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах. При этом пользоваться новым приложением можно только по специальным приглашениям и только на iOS.

Напомним, российские интернет - площадки зафиксировали высокий спрос на приглашения в соцсеть Clubhouse на своих площадках, однако, как предупредили в компаниях, инвайты носят мошеннический характер.