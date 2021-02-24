Немецкая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2"

Компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из крупнейших немецких газовых и нефтяных компаний Wintershall Dea заявила в своём отчёте за 2020 год, что завершила финансирование проекта строительства "Северный поток – 2". Корпорация инвестировала в газопровод 730 миллионов евро. Отчёт опубликован на сайте Wintershall Dea сегодня, 24 февраля.

В документе также отмечается, что платежи по кредиту для Nord Stream 2 были завершены ещё до пересмотра в США закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Также отмечается, что апелляцию компании на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в строительстве "Северного потока- 2" могут рассматривать от трёх до пяти лет. Компания считает штраф необоснованным.