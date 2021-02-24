Методику назначения детских пособий в России планируют пересмотреть

В России могут пересмотреть методику назначения детских пособий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В России могут пересмотреть критерии нуждаемости населения, для назначения пособий. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он отметил, что в настоящее время этим вопросом занимается Минтруд.

«Как раз сейчас Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума», - цитирует сенатора «Российская газета».

Отметим, что в настоящее время для назначения пособия анализируется доход семьи за минувший год. Однако в год рождения ребенка материальное положение в семье может измениться, из-за чего предлагается учитывать при расчете пособия текущее положение семьи.

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что на фоне неблагоприятных экономических явлений власти существенно повысили пособия по безработице, а также подготовили особую программу поддержки семей с детьми, передает ФАН.