В Испании снесли последний памятник диктатору Франсиско Франко Фото: Евгения ГУСЕВА

В Испании демонтировали последняя статуя генерала Франсиско Франко.

Как сообщается на сайте BBC News, памятник фашистскому диктатору, который стоял у ворот города, был демонтирован после того, как анклав Мелилья проголосовал за его снос.

Как заявила Елена Фернандес Тревино, член Ассамблеи Мелильи, демонтаж статуи Франко в анклаве был «историческим днем», и отметила, что только одна партия выступила против сноса статуи. Против сноса выступили члены партии «Голос» выступали против его сноса, утверждая, что статуя, установленная в 1978 году, увековечивает роль Франко как командира Испанского легиона в Рифской войне, которую страна вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

Напомним в 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены. В 2019 году состоялась церемония перезахоронения останков фашистского диктатора, на которой присутствовало 22 его родственника, до последнего выступавших против проведения эксгумации. Останки Франк разместили в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.