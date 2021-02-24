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Политика

Путин: Россия сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ее ценностей

Российский лидер отметил, что в ход идут теории заговора и попытки поставить под сомнение успехи страны
Источник:kp.ru
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Россия сталкивается с политикой сдерживания, которая направлена на подрыв ее ценностей и срыв развития. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, отметив, что с таким сталкиваются во многих странах постсоветского пространства.

Глава государства также отметил, что в ход идут теории заговора, попытки поставить под сомнение успехи страны в медицине, подчеркнув, что подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

«Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна. Главным для нас остается суверенитет России», - заявил российский лидер.