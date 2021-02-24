Путин: Россия сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ее ценностей

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия сталкивается с политикой сдерживания, которая направлена на подрыв ее ценностей и срыв развития. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, отметив, что с таким сталкиваются во многих странах постсоветского пространства.

«Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», - заявил президент, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России в среду, 24 января.

Глава государства также отметил, что в ход идут теории заговора, попытки поставить под сомнение успехи страны в медицине, подчеркнув, что подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

«Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна. Главным для нас остается суверенитет России», - заявил российский лидер.