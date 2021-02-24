Замглавы Минэнерго рассказал, как сам экономит электричество

Павел Сниккарс. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс в беседе с kp.ru рассказал, как у себя дома экономит электроэнергию, а также дал пару советов из личного опыта.

Как сообщил замминистра, он установил у себя дома трехставочный прибор учета, который позволяет рассчитываться по трехставочному тарифу. Кроме того, Сниккарс рассказал, что у него в семье стараются делать домашние дела, связанные с большой тратой электроэнергии, после 11 часов вечера, когда стоимость электроэнергии ниже.

«Моя супруга старается, например, стирки и другие домашние дела запустить после 11 часов вечера, когда стоимость электроэнергии ниже. Также стараюсь использовать энергоэффективные приборы», - рассказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее газета «Известия» сообщала о письме замминистра энергетики Анатолия Яновского, которое он направил в Минэкономразвития и Минпромторг, с заявлением о возможном ростом тарифов на тепло и электричество, причиной тому он назвал запланированное правительством в 2021 году увеличение размера утилизационного сбора на технику для добычи угля. Однако позже в Министерстве энергетике заявили, что решения по тарифам на 2021 уже приняты, поэтому повышать их не будут. В ведомстве уточнили, что в соответствии с прогнозом рост цены тарифа на электроэнергию для россиян в текущем году в среднем не превысит пяти процентов.