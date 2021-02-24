В Госдуме заявили, что идея Михалкова лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям противоречит Конституции

Крашенинников прокомментировал инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства РФ тех, кто призывает к антироссийским санкциям Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложение режиссёра Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы вводить антироссийские санкции противоречит Конституции России, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Как можно к этому относиться, если в Конституции написано, что нельзя. Оно неотчуждаемое по рождению, только сам может отказаться, - передаёт "Интерфакс" ответ Крашенинникова на вопрос об идее режиссёра.

Крашенинников добавил, что хорошо относится к самому Никите Михалкову.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, режиссёрзаявил в интервью телеканалу "Россия 24", что в России надо вернуть статью о лишении гражданства.

- Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее, - уточнил Михалков и уточнил, что лишать гражданства следует за "обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны".