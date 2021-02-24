Песков рассказал о мерах поддержки ветеранов

Песков перечислил меры поддержки ветеранов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние десятилетия правительство России много сделало, чтобы обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны жильём и услугами здравоохранения, но уровень обеспечения никогда не будет казаться достаточным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как президент России Владимир Путин оценивает уровень жизни ветеранов в России.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Дмитрий Песков заявил, что в России нельзя оскорблять ветеранов, комментируя суд над Алексеем Навальным по делу о клевете на Игната Артёменко.