Депутат Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в скором времени в России может появиться закон, подразумевающий наказание за оскорбление ветеранов. Она отметила, что пресечением подобного отношения станет тюремный срок до пяти лет или же штраф до пяти миллионов рублей.

Соответствующие поправки депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля, заявила Яровая в эфире Первого канала.

Депутат отметила, что этот закон направлен на то, "чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам". Предполагается ввести ответственность за "действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов <…> оскорблять память ушедших".

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле с поправками в закон пока не ознакомились.

Напомним, ранее прошло разбирательство с участием блогера Алексея Навального, который оскорбил чувства ветерана своими словами. Блогер прокомментировал видеоролик в поддержку поправок к Конституции, в котором принял участие участник ВОВ Игнат Артеменко.

Суд обязал Навального выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.